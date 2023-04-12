Сьогодні Львів ставить планку, до якої повинні рухатися ми всі, – Віктор Ляшко

Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко відвідав 12 квітня Міжнародний форум реабілітації, що триває в Реабілітаційному центрі НЕЗЛАМНІ. Після відвідання нового корпусу реабілітації, який відкрили напередодні у Львові.

Віктор Ляшко зазначив, що вражений, наскільки швидко та інноваційно у Львові створили всі можливості для комплексної реабілітації українців, пише 24 Канал.

Дивіться також У Львові запрацював сучасний корпус реабілітації Національного центру НЕЗЛАМНІ

Міністр МОЗ: Ми зробили крок вперед

"Я вражений тим, що побачив. Вдячний всім, хто долучився до цього проєкту, – це дійсно черговий інноваційний крок до системи реабілітації в Україні. Думаю, що сьогодні UNBROKEN ставить планку, до якої повинні рухатися ми всі, розглядаючи розвиток мережі реабілітаційних відділень і центрів в Україні. Зараз ми зовсім по-іншому дивимось на реабілітацію у сфері здоров’я. Для того, щоб якомога якісніше відновити людину, нам потрібні такі центри.



Віктор Ляшко про новий корпус реабілітації НЕЗЛАМНІ / Фото надані 24 Каналу

Сьогодні ми, порівняно з попереднім роком, вийшли на 8 тисяч реабілітаційних сеансів на день, хоча ще торік могли робити 3 тисячі. Тому ви бачите, яка кількість і відділень з’являється. Як держава, ми зробили крок вперед, підняли тарифи для комплексної реабілітації, і це такий додатковий матеріальний стимул для інших медичних закладів – підтягуйте свої відділення.



Міністр МОЗ відвідав Міжнародний форум реабілітації / Фото надане 24 Каналу

Міністерство охорони здоров’я є партнером для центру НЕЗЛАМНІ у Львові, багато зроблено спільно. Наше завдання – забезпечувати належне фінансування закладу, набирати спеціалістів і забезпечувати їх професійний розвиток, щоб працювати на єдиний результат – відновити людину після травми", – сказав сьогодні Віктор Ляшко, міністр охорони здоров’я України.

Що відомо про сучасний корпус реабілітації

Нагадаємо, у Львові запрацював сучасний корпус реабілітації у Національному центрі НЕЗЛАМНІ. Це 7 поверхів із найсучаснішим обладнанням для лікування, реабілітації та відновлення, де щороку отримувати допомогу зможуть 10 тисяч українців.

Міністр МОЗ відвідав Міжнародний форум реабілітації: дивіться фото

Тут встановили сучасне обладнання: роботизовану систему ходьби, екзоскелети, роборукавички, які допомагають рухати рукою, тощо. Також тут є реабілітаційні зали зі сталевими підйомниками, аби прикуті до ліжка пацієнти могли переміститися до басейну чи реабілітаційної кімнати. Невдовзі запрацює і басейн, адже реабілітація у воді – невід'ємна складова відновлення.

Також у корпусі є ерготерапевтична квартира з кухнею, де пацієнтів вчитимуть про себе дбати у максимально домашніх умовах. Ерготерапевти допомагатимуть знову тримати в руках зубну щітку чи олівець. Також тут є кімната з імітацією магазину, де пацієнти зможуть тренуватися робити покупки на протезах.

11 – 13 квітня у Львові триває Міжнародний форум реабілітації. Фахівці з усього світу – медики, експерти, представники міжнародних інституцій, фондів, європейських країн працюють разом, щоб обговорити, проаналізувати та розробити шляхи якісної реабілітації людей, що постраждали внаслідок воєнних дій в Україні.

Організатори: Національний реабілітаційний центр НЕЗЛАМНІ (UNBROKEN), Червоний хрест України. Ексклюзивний партнер – Direct Relief. Форум відбувається за сприяння Львівської міської ради, Львівської обласної військової адміністрації, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства ветеранів України, Міністерства соціальної політики. Партнер Форуму – Благодійний фонд "Незламні".