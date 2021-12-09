Віктор Микита став головою Закарпатської ОДА

Кабінет Міністрів 9 грудня призначив нового голову Закарпатської обласної державної адміністрації. Ним став Віктор Микита.

Про призначення Микити главою ОДА на Закарпатті у мережі повідомив постійний представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.

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Закарпатська ОДА отримала нового голову

Погоджено призначення Микити Віктора Федоровича головою Закарпатської обласної державної адміністрації,

– написав Мельничук.

Відповідне рішення уряд прийняв на засіданні 9 грудня. До вступу Віктора Микити на посаду залишилася лише формальність – президент Володимир Зеленський повинен підписати відповідний указ.

Коротка біографія Віктора Микити

18 листопада тоді ще очільник Закарпатської облдержадміністрації Анатолій Полосков написав разом зі своїми заступниками заяву про звільнення з посади.

Джерело: телеграм Віталія Глаголи

Він родом зі села Ільниця Іршавського району Закарпаття. Одружений, виховує 4 дітей.

Досі полковник Віктор Микита був першим заступником начальника головного управління в центральному апараті Служби безпеки України. Там він займався реформою служби.

Перед цим працював заступником начальника управління спецслужби в Запорізькій області.

У 2013 – 2014 роках служив в Донецьку, а у 2015 – 2018 роках був керівником спецпідрозділу СБУ Закарпаття по боротьбі з організованою злочинністю.

Микиту призначили головою Закарпатської ОДА: дивіться відео (з 37:53)