Правоохоронці повідомили про підозру керівнику слідчого ізолятора у Таганрозі. Його звинувачують в організації катувань, зокрема, журналістки Вікторії Рощиної, яка загинула в російському полоні.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Офіс генпрокурора.

Що загрожує організаторам катувань Вікторії Рощиної?

Керівнику СІЗО №2 у місті Таганрог, що у Ростовській області Росії, заочно оголосили підозру. Слідство встановило, що він створив систему репресивного поводження з утримуваними громадянами України.

Однією з потерпілих є українська журналістка Вікторія Рощина. Російські військові незаконно затримали її на тимчасово окупованій території Запорізької області, після чого етапували до ізолятора в Таганрозі.

Керівник СІЗО, який готував катування українських полонених/ Фото Нацполіції

Підозрюваний усвідомлював, що журналістка є цивільною особою, участь у збройному конфлікті не брала та має відповідний статус, гарантований їй міжнародним гуманітарним правом, однак свідомо порушив норми Женевської конвенції та інших міжнародних договорів,

– зазначають прокурори.

Фігуранту справи заочно висунули підозру за статтею ККУ "Жорстоке поводження з цивільним населенням, вчинене за попередньою змовою групою осіб". Йому загрожує до 12 років ув'язнення.

Нагадаємо, у російському СІЗО журналістку піддали системним тортурам. Її били, принижували, залякували, обмежували доступ до їжі, води та медичної допомоги. Також щодо неї застосовували фізичні покарання й психологічний тиск.