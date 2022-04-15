У Вільнюсі українка разом із 300 литовцями потужно виконала "Ой, у лузі червона калина"

21-річна українка Єлизавета красиво заспівала пісню "Ой у лузі червона калина". До неї приєдналися аж 300 литовців.

Ще в 2014-му, коли Росія напала на Україну, Єлизавета була змушена втікати зі свого дому. З наступного року дівчина переїхала до Литви.

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Після 24 лютого сім’я Єлизавети вже вдруге втратила свою домівку – росіяни просто її знищили. Зараз брат та мама перебувають в Україні та допомагають армії.

Так литовці хотіли підтримати українців, які зараз відважно захищаються від російських загарбників.

Пісня надихає та об’єднує. Ми віримо, що повинні підтримати дух українського народу в боротьбі з великим злом та несправедливістю, – написала одна з організаторок Нерінга Рекасюте.

Як Єлизавета разом з 300 литовцями виконала "Ой у лузі червона калина": дивіться відео