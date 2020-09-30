Смерть російського правозахисника і науковця Юрія Орлова навряд чи стане помітною подією в пострадянських медіа. Юрій Орлов практично відійшов від активної громадської діяльності після ув'язнення в радянських тюрмах і таборах, відновив активну наукову роботу в Сполучених Штатах.

Он никогда не стремился к почестям, не так часто общался с журналистами. В результате его имя сегодня известно меньше, чем имена многих других российских или украинских диссидентов, – пишет Виталий Портников для Крым.Реалии.

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Один человек против целой системы

Тем не менее, именно этот человек был создателем организованного советского правозащитного движения. Именно он сумел доказать, что даже в Советском Союзе в семидесятые годы прошлого века может существовать сообщество людей, требующих от коммунистической диктатуры выполнять обязательства, которые она сама же на себя и взяла.

Что возможно нарушить партийную монополию на политическую и общественную деятельность. Что, несмотря на десятилетия уничтожения всех, кто был не согласен с одной из самых отвратительных идеологий и практик 20-го века, советскому режиму не удалось добиться своих целей. Что есть не просто честные и порядочные люди, но и люди смелые, готовы бросить вызов человеконенавистническому режиму.

Юрий Орлов стал основателем Московской Хельсинской группы. Сейчас даже трудно представить себе, какое нужно было иметь мужество, чтобы создать такую организацию в СССР. Каждый, кто готов был стать участником такого объединения, обрекал себя на репрессии, постоянную слежку КГБ, потерю работы и нормальной жизни, тюремное заключение, а то и на смерть. А что должен был ощущать человек, который стал инициатором этого движения, инициатором события, которое можно назвать поворотным в истории Советского Союза? И, в отличие от многих других событий истории коммунистической империи, которые, как правило, были кровавыми, отвратительными и позорными, это был действительно славный день.

Я надеюсь, о нем будут помнить даже тогда, когда уже забудут об октябрьском перевороте, Ленине, Сталине Брежневе, Андропове и прочих деятелях советского режима.

Московская Хельсинкская группа как луч солнца

Создание Московской Хельсинкской группы содействовало появлению правозащитного движения и в других регионах бывшего СССР. В Украине лучше знают, я считаю, героическую историю Украинской Хельсинской группы, участники которой были настоящими защитниками национальных интересов и самой чести украинского народа. И они тоже жертвовали всем – благополучием, свободой и жизнью.

В конечном счете, многие украинские правозащитники стали активными участниками борьбы за независимость страны.

И то что достижение независимости стало возможным, что с политической карты мира исчез Советский Союз, что прекратила свое существование коммунистическая партия – это тоже заслуга первопроходцев правозащитного движения. Выдающаяся заслуга Юрия Орлова.

Сейчас трудно уже представить, как выглядели бы последние советские десятилетия, если бы не этот скромный человек. Тогда диссидентское движение стало естественной частью жизни многих. Оказалось, что есть люди в научных кругах, которые могут не только шельмовать академика Андрея Сахарова, но и поддерживать взгляды этого выдающегося интеллектуала.

Авторитаризм тоже смертен

Оказалось, что в Москве есть люди, которые способны поддержать чаяния угнетенных народов Советского Союза, выступать за права советских евреев на репатриацию в Израиль и за право крымских татар возвратиться на свою историческую родину. Нужно понимать, что до Орлова о существовании таких людей можно было только догадываться.

В крайнем случае, люди, выступавшие с такой необычной и запретной для авторитарного режима оппозиции, могли писать личные открытые письма – "одиночные пикеты" того времени.

Но Хельсинкская группа – это была уже демонстрация. И правозащитники шли на реальное противостояние с режимом, на смертельный риск.

Заключение Орлова – семь лет тюрем и лагерей, три года ссылки – хорошее доказательство этого риска. А ведь основателя Московской Хельсинкской группы, фронтовика-орденоносца тогда хотели вообще судить по статье об измене родине – то есть расстрелять.

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Но Орлов выжил. И пережил своих гонителей и сам Советский Союз. А вот российский авторитаризм не пережил. Но то, что такие люди, как Юрий Орлов, вообще были, убеждает меня, что и этот авторитаризм тоже смертен.

Источник: Крым.Реалии