Він вартий 100 російських генералів, - Подоляк про вплив Залужного на переговорах з Росією

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк заявив про важливу роль головннокомандувача ЗСУ Валерія Залужного у переговорному процесі. Саме його керівництво армії забезпечує нашій делегації комфортні умови для перемовин.

Завдяки цим умовам українська делегація має сильні позиції на перемовинах. Про це заявив Михайло Подоляк в інтерв'ю.

Зауважте Подоляк відкидає будь-яку ідею "тимчасового перемир'я" з Росією

Залужний забезпечує умови переговорів

Михайло Подоляк наголосив, що саме українська армія під командуванням Валерія Залужного забезпечує "комфортні" позиції для нашої делегації. Радник голови ОП зазначив, що комфортні у лапках, через звірства окупантів, зокрема у Київській області.

Головнокомандувач Залужний вартий ста російських генералів, і ЗСУ під його керівництвом забезпечують нам максимально комфортні умови для переговорів. Звичайно, "комфортні" з урахуванням всіх тих трагедій, які відбуваються. Вони дозволяють нам пропонувати якісь формули, жорстко наполягати на їх імплементації і так далі,

– заявив Подоляк.

Радник голови Офісу Президента наголосив, що спрогнозувати дату наступної зустрічі делегацій чи навіть завершення війни, оскільки зараз бойові дії лише посилюються. Михайло Подоляк звернув увагу на те, що часто українці в мережі пишуть про те, що умовно через 2 тижні війна скінчиться, через кілька днів певні населені пункти повернемо. Подоляк закликав позбуватися цих "передбачень".

Цікаво – Залужний звернувся до українських політиків: дивіться відео