Він є неоднозначною людиною, – Юраш зі "Слуги народу" розповів про зв'язки з Аваковим

Разом з відставкою Олексія Гончарука планують оновити Кабмін, але деякі урядовці залишаться на своїх посадах. Одним із таких є міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

У прямому ефірі 24 каналу депутат зі "Слуги народу" Святослав Юраш розповів про те, чому Аваков є не такою однозначною особою, як можуть вважати певні люди.

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"Авакова я знаю з часів Майдану, де він був одним з ключових гравців від тодішніх опозиційних сил", – зазначив він.

Я пам'ятаю Харків 2014 року, коли ситуація була порятована, дякуючи йому також. У мене є немало друзів, які взаємодіяли з ним, чув від них і добре, і погане. Він є неоднозначною людиною, якою його малюють багато гравців,

– пояснив Юраш.

Також нардеп додав, що йому важлива думка колег з правоохоронного комітету. За його словами, від них є дуже чіткий меседж про те, що Аваков йде на взаємодію.

Що відбувалось у Харкові в 2014 році? У 2014 році озброєні проросійські елементи захопили Харківську ОДА. Стало відомо, що під контролем протестувальників – Харківська й Донецька обладміністрації та Луганське управління СБУ.



Міністерство внутрішніх справ і Національна гвардія України під керівництвом Арсена Авакова і командувача Нацгвардії Степана Полторака мали взяти під контроль ситуацію у Харкові, Голова СБУ Валентин Наливайченко – у Луганську, а генпрокурор Віталій Ярема – в Донецьку.



Гвардійці запобігли створенню чергової так званої "республіки", звільнивши штурмом адміністрацію від сепаратистів.

Що відомо про кадрові зміни у Кабміні

У новому уряді Шмигаля залишаться на своїх посадах:

віцепрем'єр–міністр цифрової трансформації Михайло Федоров ;

; міністр юстиції Денис Малюська ;

; міністр внутрішніх справ Арсен Аваков ;

; а віцепрем'єр з євроінтеграції Дмитро Кулеба буде тепер і міністром закордонних справ.

Хто та які посади займе в оновленому уряді:

міністром соцполітики замість Юлії Соколовської пропонують призначити Марину Лазебну ;

; очільником Мінветеранів замість Оксани Коляди призначать Сергія Бессараба ;

; міністром фінансів замість Оксани Маркарової пропонують Ігоря Уманського ;

; МОЗ замість Зоряни Скалецької очолить Ілля Ємець ;

; на Міноборони замість Андрія Загороднюка пропонують Андрія Тарана ;

; міністром енергетики замість Олексія Оржеля планують Івана Плачкова ;

; міністром розвитку громад і територій замість Дениса Шмигаля пропонують Олексія Чернишова ;

; міністром економіки замість Тимофія Милованова буде Роман Жуковський ;

; Тимофія Милованова планують призначити міністром агропромислового комплексу;

планують призначити міністром агропромислового комплексу; міністром Кабінету міністрів замість Дмитра Дубілета буде призначено Олега Немчинова ;

; МЗС замість Вадима Пристайка очолить Дмитро Кулеба.

Зазначимо, Верховна Рада на позачерговому засіданні 4 березня обрала нового голову Уряду України. Ним став колишній голова Івано-Франківської облдержадміністрації Денис Шмигаль.