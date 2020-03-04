Він є неоднозначною людиною, – Юраш зі "Слуги народу" розповів про зв'язки з Аваковим
Разом з відставкою Олексія Гончарука планують оновити Кабмін, але деякі урядовці залишаться на своїх посадах. Одним із таких є міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.
У прямому ефірі 24 каналу депутат зі "Слуги народу" Святослав Юраш розповів про те, чому Аваков є не такою однозначною особою, як можуть вважати певні люди.
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"Авакова я знаю з часів Майдану, де він був одним з ключових гравців від тодішніх опозиційних сил", – зазначив він.
Я пам'ятаю Харків 2014 року, коли ситуація була порятована, дякуючи йому також. У мене є немало друзів, які взаємодіяли з ним, чув від них і добре, і погане. Він є неоднозначною людиною, якою його малюють багато гравців,
– пояснив Юраш.
Також нардеп додав, що йому важлива думка колег з правоохоронного комітету. За його словами, від них є дуже чіткий меседж про те, що Аваков йде на взаємодію.
Що відбувалось у Харкові в 2014 році? У 2014 році озброєні проросійські елементи захопили Харківську ОДА. Стало відомо, що під контролем протестувальників – Харківська й Донецька обладміністрації та Луганське управління СБУ.
Міністерство внутрішніх справ і Національна гвардія України під керівництвом Арсена Авакова і командувача Нацгвардії Степана Полторака мали взяти під контроль ситуацію у Харкові, Голова СБУ Валентин Наливайченко – у Луганську, а генпрокурор Віталій Ярема – в Донецьку.
Гвардійці запобігли створенню чергової так званої "республіки", звільнивши штурмом адміністрацію від сепаратистів.
Що відомо про кадрові зміни у Кабміні
У новому уряді Шмигаля залишаться на своїх посадах:
- віцепрем'єр–міністр цифрової трансформації Михайло Федоров;
- міністр юстиції Денис Малюська;
- міністр внутрішніх справ Арсен Аваков;
- а віцепрем'єр з євроінтеграції Дмитро Кулеба буде тепер і міністром закордонних справ.
Хто та які посади займе в оновленому уряді:
- міністром соцполітики замість Юлії Соколовської пропонують призначити Марину Лазебну;
- очільником Мінветеранів замість Оксани Коляди призначать Сергія Бессараба;
- міністром фінансів замість Оксани Маркарової пропонують Ігоря Уманського;
- МОЗ замість Зоряни Скалецької очолить Ілля Ємець;
- на Міноборони замість Андрія Загороднюка пропонують Андрія Тарана;
- міністром енергетики замість Олексія Оржеля планують Івана Плачкова;
- міністром розвитку громад і територій замість Дениса Шмигаля пропонують Олексія Чернишова;
- міністром економіки замість Тимофія Милованова буде Роман Жуковський;
- Тимофія Милованова планують призначити міністром агропромислового комплексу;
- міністром Кабінету міністрів замість Дмитра Дубілета буде призначено Олега Немчинова;
- МЗС замість Вадима Пристайка очолить Дмитро Кулеба.
Зазначимо, Верховна Рада на позачерговому засіданні 4 березня обрала нового голову Уряду України. Ним став колишній голова Івано-Франківської облдержадміністрації Денис Шмигаль.