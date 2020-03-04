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      КОРОНАВІРУС В УКРАЇНІ ВІДСТАВКА УРЯДУ ГОНЧАРУКА ДЕНИС ШМИГАЛЬ
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      Він є неоднозначною людиною, – Юраш зі "Слуги народу" розповів про зв'язки з Аваковим

      -
      Святослав Юраш / politarena.com.ua

      Разом з відставкою Олексія Гончарука планують оновити Кабмін, але деякі урядовці залишаться на своїх посадах. Одним із таких є міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

      У прямому ефірі 24 каналу депутат зі "Слуги народу" Святослав Юраш розповів про те, чому  Аваков є не такою однозначною особою, як можуть вважати певні люди.

      Читайте також: Чому Авакова залишать на посаді – пояснення Корнієнка

      "Авакова я знаю з часів Майдану, де він був одним з ключових гравців від тодішніх опозиційних сил", – зазначив він.

      Я пам'ятаю Харків 2014 року, коли ситуація була порятована, дякуючи йому також. У мене є немало друзів, які взаємодіяли з ним, чув від них і добре, і погане. Він є неоднозначною людиною, якою його малюють багато гравців,
      – пояснив Юраш.

      Також нардеп додав, що йому важлива думка колег з правоохоронного комітету. За його словами, від них є дуже чіткий меседж про те, що Аваков йде на взаємодію.

      Що відбувалось у Харкові в 2014 році?  У 2014 році озброєні проросійські елементи захопили Харківську ОДА. Стало відомо, що під контролем протестувальників – Харківська й Донецька обладміністрації та Луганське управління СБУ.

      Міністерство внутрішніх справ і Національна гвардія України під керівництвом Арсена Авакова і командувача Нацгвардії Степана Полторака мали взяти під контроль ситуацію у Харкові, Голова СБУ Валентин Наливайченко – у Луганську, а генпрокурор Віталій Ярема – в Донецьку.

      Гвардійці запобігли створенню чергової так званої "республіки", звільнивши штурмом адміністрацію від сепаратистів.

      Що відомо про кадрові зміни у Кабміні

      У новому уряді Шмигаля залишаться на своїх посадах:

      • віцепрем'єр–міністр цифрової трансформації Михайло Федоров;
      • міністр юстиції Денис Малюська;
      • міністр внутрішніх справ Арсен Аваков;
      • а віцепрем'єр з євроінтеграції Дмитро Кулеба буде тепер і міністром закордонних справ.

      Хто та які посади займе в оновленому уряді:

      • міністром соцполітики замість Юлії Соколовської пропонують призначити Марину Лазебну;
      • очільником Мінветеранів замість Оксани Коляди призначать Сергія Бессараба;
      • міністром фінансів замість Оксани Маркарової пропонують Ігоря Уманського;
      • МОЗ замість Зоряни Скалецької очолить Ілля Ємець;
      • на Міноборони замість Андрія Загороднюка пропонують Андрія Тарана;
      • міністром енергетики замість Олексія Оржеля планують Івана Плачкова;
      • міністром розвитку громад і територій замість Дениса Шмигаля пропонують Олексія Чернишова;
      • міністром економіки замість Тимофія Милованова буде Роман Жуковський;
      • Тимофія Милованова планують призначити міністром агропромислового комплексу;
      • міністром Кабінету міністрів замість Дмитра Дубілета буде призначено Олега Немчинова;
      • МЗС замість Вадима Пристайка очолить Дмитро Кулеба.

      Зазначимо, Верховна Рада на позачерговому засіданні 4 березня обрала нового голову Уряду України. Ним став колишній голова Івано-Франківської облдержадміністрації Денис Шмигаль.

      Яким буде Кабінет Міністрів України Дениса Шмигаля: список міністрів
      сьогодні
      Автор: Аліна Оліховська
      Теги: Відставка уряду Гончарука Новини України Новини політики Слуга народу Міністерство внутрішніх справ Верховна Рада Арсен Аваков
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