Винахідник "навчив" смарт-колонку стріляти: відео

Художник та винахідник Олександр Ребен "навчив" смарт-колонку Google Home самообороні. Він додав до неї пістолет, тож за допомогою голосової команди пристрій може стріляти.

Про це пише Engadget.com.

Для пострілу треба дати команду: "Ok, Google, activate gun" ( "О'кей, Google, активуй зброю").

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Та це лише на перший погляд абсурдна розробка. Насправді це інсталяція, яка має показати людям небезпеку сучасних технологій.

За словами винахідника, бездумне впровадження штучного інтелекту в ґаджети може привести до трагічних наслідків.

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Google Home може стріляти