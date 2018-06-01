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Винахідник "навчив" смарт-колонку стріляти: відео

187 Читать новость на русском
Смарт-колонка Google Home
Смарт-колонка Google Home / cnet.com

Художник та винахідник Олександр Ребен "навчив" смарт-колонку Google Home самообороні. Він додав до неї пістолет, тож за допомогою голосової команди пристрій може стріляти.

Про це пише Engadget.com.

Для пострілу треба дати команду: "Ok, Google, activate gun" ( "О'кей, Google, активуй зброю").

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Та це лише на перший погляд абсурдна розробка. Насправді це інсталяція, яка має показати людям небезпеку сучасних технологій.

За словами винахідника, бездумне впровадження штучного інтелекту в ґаджети може привести до трагічних наслідків.

Більше новин, що стосуються новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно

Google Home може стріляти

 

Теги: Техно Зброя Ґаджети Google
Джерело: 24 Канал
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