Виникли масштабні пожежі: ворог атакував об'єкти цивільної інфраструктури в Сумах

Ворог атакував Зарічний район міста Суми ввечері 14 квітня. Ударні безпілотники поцілили в об'єкти цивільної інфраструктури – спалахнули пожежі.

Про це повідомили в Сумській МВА.

Які наслідки атаки на Суми?

Протягом 30 хвилин ворожі війська завдали серії ударів по Зарічному району Сум. Безпілотники атакували об'єкти цивільної інфраструктури міста.

Внаслідок уражень спалахнули масштабні пожежі. За словами керівника МВА Сергія Кривошеєнка, на місцях працюють відповідні служби.

За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

Ліквідація наслідків триває з урахуванням безпекових ризиків. Інформація уточнюється,

Ворог атакував Суми / Фото Сумська МВА