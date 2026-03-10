Виробник двигунів для Gripen нарощує потужності: як це допоможе Україні отримати винищувачі

Американська компанія виробник авіаційних двигунів GE Aerospace раніше потрапляла в скандали із затримками постачання деталей. Тепер же вона планує вкласти мільярд доларів у велике нарощення випуску авіадвигунів. Це має вплинути й на виробництво винищувачів Gripen, у яких безпосередньо зацікавлена й Україна.

Про таке розповіли фахівці з Defence Express. Вони пояснили, як збільшення фінансування може вплинути на оборонні спроможності України.

Актуально Шведські винищувачі Gripen: для чого вони Україні, скільки коштують, на що здатні та чи кращі за F-16

Що відомо про прискорення виробництва двигунів для Gripen?

У 2026 році компанія GE Aerospace планує вкласти близько 1 мільярдів доларів у розширення виробництва авіаційних двигунів на території США. Мета цих інвестицій полягає в тому, аби зміцнити стабільність постачання для оборонної галузі, зокрема для бойової авіації.

Важливо! Серед літаків, що використовують такі двигуни, є і Saab JAS 39 Gripen, які планує придбати Україна.

Компанія повідомляє, що проєкт охопить виробничі об'єкти більш ніж у 30 громадах у 17 штатах США. Інвестиції будуть розподілені між різними етапами виробничого процесу – від виготовлення окремих деталей до постачання компонентів.

Значна частина коштів, а йдеться про сотні мільйонів доларів, буде спрямована на підприємства, які випускають двигуни для цивільної авіації. Окрім цього, ще 100 мільйонів доларів передбачено для постачальників комплектуючих, яким необхідно розширити свої виробничі потужності відповідно до оновлених виробничих планів.

Це важливо, оскільки двигуни від дочірніх структур GE Aerospace використовуються не лише в цивільній авіації, а й на військових літаках, особливо тих, що створені на базі цивільних платформ.

Як приклад експерти Defence Express навели патрульний і протичовновий літак Boeing P-8A Poseidon. На розробку та виготовлення військових компонентів і двигунів у 2026 році спрямують понад 275 мільйонів доларів. Це має допомогти підтримувати необхідні темпи виробництва та постачання.

Загалом за останні три роки GE Aerospace вже інвестувала понад 600 мільйонів доларів у цей напрямок. Ще приблизно 200 мільйонів доларів у 2026 році підуть на створення більш надійних комплектуючих, що дозволить зменшити потребу в технічному обслуговуванні та підвищити загальну надійність двигунів.

Зокрема, йдеться про модернізовані комплекти для підвищення довговічності турбін високого тиску. У підсумку ці інвестиції мають не лише збільшити обсяги випуску двигунів, а й прискорити виробництво запасних частин.

Це, на думку фахівців, повинно позитивно вплинути на рівень бойової готовності авіації, адже останнім часом у США значна кількість літаків простоює через проблеми з обслуговуванням.

А які розробки мають українські конструктори зброї?