Польща готується передати Україні два винищувачі МіГ-29

Польща планує передати Україні два старі літаки МіГ-29. Замість них Варшава отримає нові винищувачі.

Окрім того, польська сторона планує передати боєприпаси. Про це пише Rzeczpospolita.

Що відомо про передачу літаків?

Варшава передасть Києву два літаки МіГ-29. Цю інформацію підтвердив директор Департаменту оборонної стратегії та планування Міністерства національної оборони генерал-лейтенант Даріуш Луковський. Військовий зазначив, що це станеться незабаром.

Рішення прийнято, і два МіГ-29 будуть передані,

– сказав Луковський.

Rzeczpospolita пише, що один з літаків вже досяг кінця свого терміну служби, проте Україна може використати його деталі. Інший винищувач все ще літає.

Видання зазначило, що у 2022 та 2023 роках Польща непомітно відправила до України 14 МіГ-29, які перебували в різному стані. На заміну їм країна отримувала нові F-16 та 12 корейських FA-50.

Віцепрем'єр-міністр і міністр національної оборони Владислав Косиняк-Камиш заявляв, що передача техніки Києву вигідна для польської армії, оскільки натомість вона отримає технології безпілотників та ракет.

Rzeczpospolita пише, що, окрім літаків, Польща надасть Україні пакет артилерійських боєприпасів калібру 155 міліметрів та 152 міліметрів, снаряди калібру 20 на 102 міліметри для гармат літаків F-16, які Київ використовує для збиття російських реактивних БпЛА, а також зенітні ракети малої дальності Piorun.

Нагадаємо, що після рішення Львівської облради була інформація про те, що Варшава зупиняє військову допомогу Києву. Проте 22 жовтня Міністерство національної оборони Польщі спростувало інформацію. У Польщі назвали заяви про блокування оборонного пакета неправдивими.