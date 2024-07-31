Намагався підпалити будівлю ТЦК: на Вінниччині затримали неповнолітнього, який був агентом ФСБ

СБУ затримала 17-річного одесита, який намагався підпалити будівлю військкомату у Вінницькій області. Наразі юнаку загрожує довічне ув'язнення.

За даними Служби безпеки, хлопець був завербованим агентом ФСБ. Як з'ясувалося, він шукав легких грошей у мережі, тому й потрапив до лап російських спецслужб.

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17-річний хлопець намагався підпалити будівлю ТЦК

Згідно з інформацією від СБУ, в поле зору російської спецслужби хлопець потрапив навесні цього року під час пошуків швидкого заробітку в інтернеті. На одному з таких сайтів юнак виклав своє резюме, на яке відповів представник ФСБ.

Росіянин запропонував одеситові вчиняти підпали об’єктів військової інфраструктури та автомобілів українських військових за гроші. Спершу хлопець фотографував локації розташування Збройних Сил України у своєму рідному місті.

Дещо згодом куратор відрядив свого "агента" на Вінниччину. Там фігурант мав підпалити будівлю ТЦК. Пізніше юнак мав вирушити до Житомира, де він також мав улаштувати підпали на військових об’єктах. Однак, здійснити це йому не вдалося.

Контррозвідники СБУ затримали зловмисника "по гарячих слідах" після того, як він кинув "коктейль Молотова" у стіну військкомату та відзняв загоряння на камеру власного телефону,

– йдеться у повідомленні.

Під час обшуків у нього вилучили саморобну запалювальну суміш та телефон. Наразі хлопцю оголосили підозру за статтею про диверсію, вчинену в умовах воєнного стану, юнак перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.