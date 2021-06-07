Вбив жінку, ще двох людей поранив: на Вінничині затримали чоловіка – фото, відео

У селі Сінгури в Житомирській області чоловік вбив жінку, а ще двох людей він поранив. Це відбулось ввечері 5 червня.

Вбитою виявилась 67-річна жінка, а пораненими її дочка з чоловіком. Правоохоронці вже затримали підозрюваного.

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Детальніше про вбивство

Поліцейські дізнались про інцидент приблизно о 23:00 від медиків. За інформацією слідчих, у вбитої жінки виявили поранення гострим предметом.

Він, як відзначили фахівці, потрапили у грудну клітину, від чого жінка й загинула. В поранених осіб виявили колото-різані рани.



Чоловіка, підозрюваного у вбивстві, затримали / Фото Нацполіції

Підозрюваного чоловіка затримали у Вінницькій області. За інформацією, правоохоронці ним виявився 55-річний односелець жертв. Особи не мали спільних знайомих і не спілкувались.

Що відомо про чоловіка

Раніше чоловік вже мав причетність до криміналу. У 2019 році його засудили до умовного терміну покарання, адже він незаконно зберігав зброю.

Вже у 2021 році з його будинку поліцейські вилучили саморобну гранату. Наразі відбувається розв'язання питання щодо оголошення чоловікові підозри.

На Вінниччині затримали підозрюваного у вбивстві жінки: дивіться відео