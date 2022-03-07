У Вінниці оголосили повітряну тривогу

У Вінниці лунають сирени. Системи оповіщення увімкнули о 07:30.

Швидко спускайтеся у сховище. Перебувайте там поки не отримаєте повідомлення про відбій тривоги.

Важливо Внаслідок російської атаки у Вінниці постраждали 10 цивільних та військових

Виходити раніше – небезпечно. Також потурбуйтеся про літніх родичів або сусідів. Допоможіть їм пройти у сховище.

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