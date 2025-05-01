У Вінниці спалахнула пожежа у приміщенні районного ТЦК

26 травня вранці у Вінниці сталася надзвичайна ситуація. Там у приміщенні районного ТЦК та СП виникла пожежа.

Як повідомили Суспільному у групі комунікацій, загоряння виникло о 7:30, передає 24 Канал.

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Пожежа в ТЦК

Відомо, що пожежа спалахнула через коротке замикання електромережі. Площа займання становила 6 квадратних метрів. Полум'я загасили о 8:10. На щастя, інцидент минувся без травмованих.

У мережі поширили кадри з місця події.

Пожежа у ТЦК: дивіться відео

Нагадаємо, що у Луцьку військовозобов'язаний чоловік напав на військовослужбовця, завдавши йому поранень. Постраждалого госпіталізували до реанімації.

Нещодавно ветеран Андрій Баглай заявив, що його затримали, викрали і побили працівники ТЦК. У війську цю інформацію спростували. Кажуть, що військовий поводився зі співробітниками військкомату зверхньо і відмовлявся показувати документи. В ОК "Захід" заперечили, що до ветерана застосовували фізичну силу.