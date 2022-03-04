У Вінниці спіймали 5 диверсантів: збирали інформацію для ворога

У Вінниці спіймали 5 диверсантів, які збирали інформацію, що може бути корисною для ворога.

Про це повідомив очільник Вінницької ОДА Сергій Борзов.

Увага Обіцяли, що без спротиву дійдемо до Одеси, як 8 років тому в Криму, – допит полоненого зрадника

Крім того, у лісосмузі знайшли схрон зі зброї та вибухівки.

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