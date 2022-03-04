У Вінниці спіймали 5 диверсантів: збирали інформацію для ворога
4 березня 2022 , 12:26Читать новость на русском
Джерело:Вінницька ОДА
У Вінниці спіймали 5 диверсантів, які збирали інформацію, що може бути корисною для ворога.
Про це повідомив очільник Вінницької ОДА Сергій Борзов.
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Крім того, у лісосмузі знайшли схрон зі зброї та вибухівки.
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