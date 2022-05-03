У Вінниці спрацювала ППО, шукають уламки ракет, – ОВА

Близько 20:30 3 травня у низці регіонів України було чутно вибухи. У Вінниці, за попередніми даними, спрацювала українська протиповітряна оборона.

Наразі уламки збитих ворожих ракет шукають. В офіційному телеграмі Вінницької ОВА така інформація з'явилась о 21:16.

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Ворожі ракети над Вінницею збила ППО

У Вінницькій ОВА повідомили, що два сплески, які місцеві мешканці почули близько 20:07 3 травня, – це результат роботи української протиповітряної оборони.

Уламки збитих ракет шукають,

– уточнили в ОВА.

У повідомленні вкотре закликали громадян не коментувати у соцмережах жодної непідтвердженої офіційно інформації, а також не викладати фото чи відео наслідків ворожих ударів.

Зверніть увагу, що ППО збила ворожі ракети над Вінницею під час повітряної тривоги, яка була оголошена напередодні майже по всій території України. Не нехтуйте безпекою і обов'язково спускайтесь до укриття, коли чуєте сирену.

До слова, станом на 21:16 у телеграм-каналі "єТривога" уже повідомлено про відбій повітряної тривоги у Вінницькій області. Втім й надалі не втрачайте пильності та будьте обережними!

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