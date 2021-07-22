У Вінниці вирощують 16 видів лілій на одній водоймі: для містян влаштували фотосесію – відео

У Вінниці родина Гуменюк кілька років тому висадила сад річкових лілій. У ньому вже є понад 30 кущів 16 видів різнокольорових квітів. Якщо раніше їх просто купували та садили, то у 2021 році вирішили започаткувати екологічну акцію.

Родина вінничан збирає з річки порожні пляшки та здає вторинну сировину на переробку. За зароблені гроші купують нові види лілії.

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Чим корисні для довкілля водяні лілії

Екологи розповіли, що водяні лілії – найкраща губка для річкової води. Квіти, завдяки своєму широкому листю, фільтрують і поглинають хімічні сполуки, які є у воді. Водночас тішать око містян та легко стають окрасою будь-якої ділянки водойми.

Плануємо ще створити Міжнародний день вінницької лілії. Дуже хотілось, аби посеред літа був такий день, коли зі всієї України люди могли фотографуватись, долучатись до посадки лілій,

– сказала Вікторія Гуменюк.

Віталій Гуменюк пояснив, що аби розширити популяцію водяних квітів, раз у рік потрібно зрізати їхні бутони. Вже потім з-під води дістають корневища та розсаджують їх на інших місцях.



Віталій Гуменюк доглядає за водяними ліліями / Колаж 24 каналу

Заквітчана фотосесія

Щоб квіти не зів'яли дарма, у родинні вирішили влаштувати безкоштовну фотосесію на березі річки.Зрізані бутони свою красу втримують не довше, ніж півтори години.



Для людей влаштували безкоштовну фотосесію / Фото 24 каналу



У Вінниці хочуть запровадити День лілії / Фото 24 каналу

Це неповторна родзинка Вінниці. Такого ви більше не побачите ніде. Я сама бачу таку красу вперше у житті – так близько, ще й тримаю у руках,

– зауважила вінничанка Наталія Парубок.

Мешканка міста Юлія Дьомкіна запевнила, що ніколи не бачила такої кількості лілій – ще й доступних, щоб з ними можна було сфотографуватися.

"Запах неможливо передати, тому ми вирішили, що нам це просто необхідно для позитивних емоцій в цей тяжкий час", – додала вінничанка Міла Кочубейник.