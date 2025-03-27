"Побили чоловіка з бронюванням": ДБР оголосило підозру посадовиці ТЦК у Вінниці та її підлеглому

ДБР повідомило про підозру заступниці начальника Вінницького об'єднаного міського ТЦК та СП та її колишньому підлеглому. Їх підозрюють у побиття військовозобов'язаного чоловіка.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Державне бюро розслідування.

До теми Нові відстрочки в "Резерв+", порушення ТЦК і призов після 55: якою буде мобілізація у квітні

Що відомо про інцидент із чоловіком та посадовицею ТЦК

У ДБР розповіли, що 12 вересня 2024 року до ТЦК прийшов чоловік, який отримав повістку. Він мав чинне бронювання, оскільки працював на підприємстві критичної інфраструктури. Під час перебування в установі його направили до заступниці керівника.

Посадовиця була незадоволена його поведінкою та почала примушувати підписати анкету військовозобов'язаного й відмовитися від бронювання. Після того як чоловік не погодився на такі дії, вона вдарила його по голові, а потім почала душити,

– розповіли у бюро.

Правоохоронці зазначили, що у кабінеті також перебував інший військовослужбовець, на той час підлеглий чиновниці, який завдав потерпілому щонайменше три удари кулаками в обличчя та голову. Після побиття у чоловіка відібрали телефон.

"Внаслідок нападу постраждалий отримав забій головного мозку, синці та садна. Він не підписав жодних документів та звернувся до ДБР", – мовиться у повідомленні.

Правоохоронці підозрюють посадовицю Вінницького ТЦК та її підлеглого у побитті чоловіка / Фото ДБР

Досудове розслідування цього інциденту триває. Слідчі вивчають можливі інші випадки застосування насильства з боку керівництва Вінницького ОМ ТЦК та СП.

Посадовицю та її колишнього підлеглого підозрюють у перевищенні службових повноважень військовою службовою особою, що спричинило істотну шкоду, вчиненому в умовах воєнного стану групою осіб.

Наразі розв'язують питання щодо їх відсторонення від посад та обрання запобіжного заходу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.