Вінниця та Житомир – повітряна тривога: негайно в укриття
7 березня 2022 , 11:40Читать новость на русском
Джерело:Суспільне Вінниця
У Вінниці та Житомирі оголосили повітряну тривогу. Це означає, що треба негайно піти в укриття.
У Вінниці залунали сирени приблизно о 11:34. В Житомирі почули відповідний сигнал о 11:38.
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Зауважимо, що поки не буде сигналу про відбій – зі схованок виходити не можна, це – небезпечно.
Потурбуйтеся про літніх родичів або сусідів, а також – людей з інвалідністю.
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