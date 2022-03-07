Вінниця та Житомир – повітряна тривога: негайно в укриття

У Вінниці та Житомирі оголосили повітряну тривогу. Це означає, що треба негайно піти в укриття.

У Вінниці залунали сирени приблизно о 11:34. В Житомирі почули відповідний сигнал о 11:38.

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Зауважимо, що поки не буде сигналу про відбій – зі схованок виходити не можна, це – небезпечно.

Потурбуйтеся про літніх родичів або сусідів, а також – людей з інвалідністю.

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