Ракети по Вінниці випустили з підводного човна з Чорного моря

Окупанти завдали ракетного удару по Вінниці з Чорного моря. Саме звідти були випущені ворожі ракети.

Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат. російські окупанти випустили по Вінниччині 7 крилатих ракет "Калібр".

Важливо Ракетний обстріл Вінниці: кількість загиблих зросла до 17 осіб

4 ракети вдалося збити

На щастя, половину ракет збили Повітряні сили ЗСУ: з 7 випущених росією ракет 4 не долетіли до цілей. росія запустила ракети "Калібр" із підводного човна в Чорному морі.

Сьогодні, 14 липня, близько 11 години російські окупаційні війська з акваторії Чорного моря завдали ударів крилатими ракетами "Калібр" з підводного човна фактично по центру Вінниці,

– повідомив Ігнат.

Речник Повітряних сил підкреслив, що окупанти вдарили по людному місцю, біля якого не було жодних військових об'єктів.

Головне про удар по Вінниці

Станом на 14:00 відомо, що російський ракетний удар забрав 20 життів. Серед загиблих – 3 дітей. Крім того, близько 90 людей постраждали, з них 50 – у важкому стані.

На місці трагедії працюють рятувальники. Внаслідок удару по Вінниці зруйновані медичний центр і Будинок побуту "Ювілейний".

Крім того, через атаку виникла пожежа на автостоянці, де спалахнули близько 50 автомобілів.

Президент Володимир Зеленський назвав цей удар черговим терактом росії, тому наголосив на необхідності визнати росію країною-терористом. Усе, що відомо про ракетний удар, читайте тут.

Речник Повітряних сил про удар по Вінниці: дивіться відео