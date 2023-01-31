Зауважимо, що таке рішення вирішили прийняти заради того, аби були була справедливість. Власне, тепер виплати напряму залежатимуть від того, де перебуває військовослужбовець та завдання якої складності він виконує.
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Відколи почне діяти новий порядок та яким він буде
Відомо, що нововведення наберуть чинності з 1 лютого 2023 року. Згідно з ними, виплати у 100 тисяч гривень отримуватимуть лише ті військовослужбовці, що перебувають безпосередньо на передовій. Те ж стосується сімей полонених та зниклих безвісти – виплата винагород у розмірі 100 тисяч гривень для них зберігатиметься.
Анонсовані зміни стосуватимуться винятково військовослужбовців та співробітників системи МВС, які перебувають поза зоною бойових дій у різних регіонах України, строковиків і курсантів ВВНЗ, офіцерів управлінь і штабів, а також деяких інших категорій,
– йдеться у заяві.
Там також зазначено, що зараз усі військовослужбовці, зокрема строковики й курсанти, у різних регіонах України отримують додаткову грошову винагороду у фіксованому розмірі 30 тисяч гривень. Власне, таку ж суму отримують бійці ЗСУ, що, очевидно, є зовсім несправедливим.
Нагадаємо, що наприкінці 2022 року президент підписав закон №8081 про відпустки військовослужбовцям. У ньому йдеться про те, що під час воєнного стану військовослужбовці мають право брати частину щорічної основної відпустки не більш як на 10 днів за сімейними обставинами та з інших поважних причин. При тому буде зберігатися грошове забезпечення.