5 листопада, 13:24
Виплата за народження дитини 50 тисяч гривень: Рада ухвалила законопроєкт
З 1 січня 2026 року виплата за народження дитини становитиме 50 000 гривень. У Верховній раді 294 депутати проголосували за відповідний законопроєкт.
Про це повідомляє 24 Канал. Пленарне засідання Верховної Ради України відбулося 5 листопада.
Що відомо про законопроєкт щодо виплат за народження дитини?
Очікується, що з 1 січня виплати будуть такими:
- 50 000 гривень – одноразова грошова допомога при народженні першої та кожної наступної дитини.
- 7 000 гривень за місяць – допомога для догляду за дитиною до 1 року. Для дитини з інвалідністю – 10 500 гривень за місяць (коефіцієнт 1,5).
Зверніть увагу! Якщо станом на 1 січня 2026 року дитині ще не виповнився рік, батьки продовжують отримувати нинішні 860 гривень і додатково – 7 000 гривень за місяць до досягнення дитиною 1 року.
Відомо про такі ініціативи:
- "єЯсла" – цільова грошова підтримка для догляду за дитиною від 1 до 3 років у розмірі 8 000 гривень за місяць, яку можна використати на оплату дитсадка, гуртків чи інших послуг догляду. Для дітей з інвалідністю 12 000 гривень за місяць.
- "Пакунок малюка" – надаватиметься у натуральній формі або у вигляді грошової компенсації його вартості (можна буде отримати з 36 тижня вагітності).
- Пакунок школяра» - одноразова виплата 5 000 грн для учнів 1 класу.
- 7 000 грн – допомога у зв'язку з вагітністю та пологами для жінок, які не працюють офіційно. Виплачується за 70 днів до пологів.