Про це 24 Каналу заявив полковник запасу ЗСУ, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан, зауваживши, що цій ракеті приблизно 50 років. Однак, можна сказати, що таке озброєння більш – менш нове.

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Куди може долетіти ця міжконтинентальна ракета

"Це носій ядерної зброї, стратегічний носій. Дальність – до 14 тисяч кілометрів. Тому будь-яка точка Росії може бути вражена цими ракетами", – наголосив Світан.

Такої зброї дуже багато, і вона перебуває на бойовому чергуванні пів сотні років. Це сотні ракет, які, як зазначив льотчик-інструктор, можуть практично "виключити Росію" зі світової спільноти. Росіяни це прекрасно розуміють.

Як далеко по противнику може бити авіація США

Також американці випробували ракету класу "повітря – повітря" з дальністю до 500 кілометрів. Це не нова ракета, їй багато років. Основна її дальність була близько 300 кілометрів. Нині зброю модернізували.

Так цією ракетою показали росіянам, що авіація противника може збиватися на дальностях у пів тисячі кілометрів ракетами такого класу. Тобто усі російські розробки ракет Р-37М такого ж класу з дальністю до 300 кілометрів – і поруч не стояли з американськими.

Американці показали чи помірялися з росіянами технологіями,

– сказав військовий експерт.

Випробування американської зброї