Об этом 24 Каналу заявил полковник запаса ВСУ, военный эксперт, летчик-инструктор Роман Свитан, отметив, что этой ракете примерно 50 лет. Однако, можно сказать, что такое вооружение более – менее новое.

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Куда может долететь эта межконтинентальная ракета

"Это носитель ядерного оружия, стратегический носитель. Дальность – до 14 тысяч километров. Поэтому любая точка России может быть поражена этими ракетами", – подчеркнул Свитан.

Такого оружия очень много, и оно находится на боевом дежурстве полсотни лет. Это сотни ракет, которые, как отметил летчик-инструктор, могут практически "исключить Россию" из мирового сообщества. Россияне это прекрасно понимают.

Как далеко по противнику может бить авиация США

Также американцы испытали ракету класса "воздух – воздух" с дальностью до 500 километров. Это не новая ракета, ей много лет. Основная ее дальность была около 300 километров. Сейчас оружие модернизировали.

Так этой ракетой показали россиянам, что авиация противника может сбиваться на дальностях в полтысячи километров ракетами такого класса. То есть все российские разработки ракет Р-37М такого же класса с дальностью до 300 километров – и рядом не стояли с американскими.

Американцы показали или померились с россиянами технологиями,

– сказал военный эксперт.

Испытания американского оружия