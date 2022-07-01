Харківські кадети випустилися на руїнах свого закладу: кадри, що не залишають байдужими

Цьогорічний випуск "Кадетського корпусу" у Харкові через війну відрізнявся від усіх попередніх. Проте юні кадети таки зібрались біля поруйнуваної обстрілами будівлі гімназії з усмішками та впевненістю у те, що мир буде, як в рідному місті, так і у всій Україні.

Випуск – 2022 був без традиційних заходів у Центральному парку культури та відпочинку. У навчальному закладі кажуть, що 97 днів "Кадетський корпус" був без своїх кадетів.

Тим часом Росія без жодної вигоди витрачає обмежені сили на наступ біля Харкова, – ISW

У навчальному закладі вірять, що останній день війни буде вже незабаром

У "Кадетському корпусі" вперше не провели урочисте шикування, проте попрощались з випускниками і побажали кожному з них щасливої долі. У закладі вірять, що 1 вересня почнеться навчальний рік вже у мирному Харкові. Це станеться завдяки українським захисникам та захисницям.

Під час війни на навчальний заклад прилетіли одразу 6 ракет

"Кадетський корпус" опублікував відео, де – кадри з потрощеного росіянами закладу. У будівлю прилетіли одразу 6 ракет, загинули люди. Зараз – це просто напів зруйновані стіни, де немає ані вікон, ані дверей. Всередині, де сиділи за партами кадети, – поламані меблі, розбите устаткування.

Про те, що життя "Кадетського корпусу" – не у стінах, а у його вихованцях, свідчить друга частина відео. На ній – юні хлопці та дівчата до війни. Автори ролику впевнені, що удар цей кадети витримають і вдасться відбудувати не лише гімназію, а й всю державу.

Варто подивитись це відео з "Кадетського корпусу":

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