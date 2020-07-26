У випуску новин за 26 липня станом на 15:00 – у Сіетлі мітинг проти поліцейського свавілля переріс у масові заворушення: 45 протестувальників затримали. Понад 20 людей дістали поранення, більшість з них – правоохоронці. У гуртожитку Інституту спеціального зв'язку та захисту інформації Київського політеху – спалах коронавірусу. Там лабораторно підтвердили 52 випадки інфікування.

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Північна Корея визнала перший випадок зараження COVID-19. Влада заявляє, що його завіз чоловік, який повернувся до країни 19 липня. Місто Кесон закрили на карантин.

Мер столиці під час прогулянки побачив, як двоє молодиків розписують стіни будинку. Віталій Кличко вирішив їх затримати та передати поліції. Один порушник втік.

Від початку цієї доби бойовики 4 рази відкривали вогонь по позиціях ЗСУ. Українські військові відкривали вогонь у відповідь, не порушуючи мінських угод.