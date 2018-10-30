Випуск новин на 14:00: Спроби підірвати будинок на Львівщині. Суд над серійним вбивцею
У випуску новин за 30 жовтня станом на 14:00 – на Львівщині чоловік з гранатою хотів підірвати свою сім'ю та увесь будинок. Поліція затримала чоловіка, йому загрожує до семи років позбавлення волі. У Німеччині почався суд у справі колишнього медбрата Нільса Гегеля, який вбив близько 100 своїх пацієнтів.
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Джерело: 24 канал
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