Випуск новин на 14:00: Спроби підірвати будинок на Львівщині. Суд над серійним вбивцею

У випуску новин за 30 жовтня станом на 14:00 – на Львівщині чоловік з гранатою хотів підірвати свою сім'ю та увесь будинок. Поліція затримала чоловіка, йому загрожує до семи років позбавлення волі. У Німеччині почався суд у справі колишнього медбрата Нільса Гегеля, який вбив близько 100 своїх пацієнтів.

Також у випуску: Чому Угорщина змінила скандальну назву посади уповноваженого з питань Закарпаття. У Харкові звільнили вчительку, яка не дала учениці шматок торту. Близько 20 дівчат влаштували бійку на вулиці у Рівному.