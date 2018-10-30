Випуск новин на 19:00: Конфлікт в Азовському морі. Новий очільник Київської ОДА
У випуску новин за 30 жовтня станом на 19:00 – Кремль значно посилив свою військову присутність в Азовському морі – натепер туди передислоковано мало на 120-ть суден та катерів ВМФ Російської Федерації. Новим головою Київської обласної державної адміністрації Президент України Петро Порошенко призначив колишнього міліціонера Олександра Терещука.
Також у випуску:
Під Мурманськом затонув док, де перебував на ремонті російський авіаносець "Адмірал Кузнєцов".
Священники київського патріархату відсьогодні мають окремо славити в своїх молитвах Вселенського патріарха.
Джерело: 24 канал
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