Випуск новин на 19:00: Конфлікт в Азовському морі. Новий очільник Київської ОДА

У випуску новин за 30 жовтня станом на 19:00 – Кремль значно посилив свою військову присутність в Азовському морі – натепер туди передислоковано мало на 120-ть суден та катерів ВМФ Російської Федерації. Новим головою Київської обласної державної адміністрації Президент України Петро Порошенко призначив колишнього міліціонера Олександра Терещука.

Також у випуску: Під Мурманськом затонув док, де перебував на ремонті російський авіаносець "Адмірал Кузнєцов". Священники київського патріархату відсьогодні мають окремо славити в своїх молитвах Вселенського патріарха.