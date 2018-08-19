Випуск новин за 09:00: Чергове затоплення Києва. ДТП з "Буком" у Києві

У випуску новин за 19 серпня станом на 09:00 – вдруге за тиждень і втретє за місяця Київ затопило, про що напередодні попереджали синоптики. На вулицях Басейній та Ескпланадній затопило автомобілі, на Антоновича прорвало каналізацію. Зенітна установка "Бук" врізалася у будівлю бізнес-центру "Астарта" під час повернення з репетиції параду до Дня Незалежності, довелось застосовувати буксир.

Також у випуску: Підготовка військового параду до Дня Незалежності. В Італії поховали перших журтв трагдії у Генуї. Ремонт шулявського мосту. Ситуація на фронті.