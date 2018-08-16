Випуск новин за 09:00: Наслідки негоди у Києві. Повернення Бочковського на посаду ДСНС
У випуску новин за 16 серпня станом на 09:00 – вночі Київ залило водою, поламало дерева, наразі комунальні служби ліквідовують наслідки негоди. Одіозний екс-голова ДСНС Сергій Бочковський хоче повернутись на роботу.
Також у випуску:
Ситуація на фронті: бойовики застосовували гради, двох захисників поранено.
ООН вимагає звільнити Сенцова.
В Харкові чоловік помер від ботулізму.
Джерело: 24 канал
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