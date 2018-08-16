Випуск новин за 09:00: Наслідки негоди у Києві. Повернення Бочковського на посаду ДСНС

В Харкові чоловік помер від ботулізму.

Ситуація на фронті: бойовики застосовували гради, двох захисників поранено.

У випуску новин за 16 серпня станом на 09:00 – вночі Київ залило водою, поламало дерева, наразі комунальні служби ліквідовують наслідки негоди. Одіозний екс-голова ДСНС Сергій Бочковський хоче повернутись на роботу.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter