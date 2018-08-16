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ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 09:00: Наслідки негоди у Києві. Повернення Бочковського на посаду ДСНС

Випуск новин 23 Читать новость на русском

У випуску новин за 16 серпня станом на 09:00 – вночі Київ залило водою, поламало дерева, наразі комунальні служби ліквідовують наслідки негоди. Одіозний екс-голова ДСНС Сергій Бочковський хоче повернутись на роботу.

Також у випуску:

Ситуація на фронті: бойовики застосовували гради, двох захисників поранено.

ООН вимагає звільнити Сенцова.

В Харкові чоловік помер від ботулізму. 

Теги: Новини України Випуск новин Новини Києва Негода в Україні ДСНС Міністерство внутрішніх справ Сергій Бочковський
Джерело: 24 канал
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