Випуск новин за 10:00: Доба на фронті. Перекриття руху у Києві
У випуску новин за 23 серпня станом на 10:00 – за минулу добу бойовики 24 рази відкривали вогонь по позиціях Збройних Сил, один наш військовий загинув. У столиці поліцейські вже почали перекривати вулиці до свят. Від 7 ранку рух автомобілів заборонений на Хрещатику від вулиці Богдана Хмельницького до Алеї Героїв Небесної Сотні.
Також у випуску:
На Гаваї насувається найпотужнішний за останні 25 років ураган.
Сьогодні Україна святкує День прапора.
Світові лідери вже почали вітати Україну із Днем Незалежності.
Росія відправила на Донбас черговий так званий гумконвой.
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі