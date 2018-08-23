Випуск новин за 10:00: Доба на фронті. Перекриття руху у Києві

У випуску новин за 23 серпня станом на 10:00 – за минулу добу бойовики 24 рази відкривали вогонь по позиціях Збройних Сил, один наш військовий загинув. У столиці поліцейські вже почали перекривати вулиці до свят. Від 7 ранку рух автомобілів заборонений на Хрещатику від вулиці Богдана Хмельницького до Алеї Героїв Небесної Сотні.

Також у випуску: На Гаваї насувається найпотужнішний за останні 25 років ураган. Сьогодні Україна святкує День прапора. Світові лідери вже почали вітати Україну із Днем Незалежності. Росія відправила на Донбас черговий так званий гумконвой.