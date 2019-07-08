Випуск новин за 10:00: Негода в Україні. Масовий заплив через Дніпро

У випуску новин за 8 липня станом на 10:00 – в Україну прийшла й негода. Через сильний вітер та дощі без світла залишилися майже півтори сотні населених пунктів у семи областях. Масовий заплив через Дніпро відбувся у Запоріжжі. Учасники мали перепливти з одного берега на інший, здолавши кілометр.

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Від підступних обстрілів російських найманців постраждали мирні жителі. Внаслідок розриву міни поранення отримав 78-річний чоловік. Загалом за минулу добу проросійські бойовики 16 разів відкривали вогонь у бік українського війська. Внаслідок цього один наш захисник загинув, ще двоє поранені.

Ведучий грузинського телеканалу "Руставі 2" з лайкою звернувся до російського президента Володимира Путіна. Так Георгій Габунія розпочав свою авторську програму "Постскріптум".

У Києві стартує саміт Україна – ЄС. Його проводитимуть вже у 21 раз. На зустріч з Володимиром Зеленським з Брюсселя прилетіли глава Ради ЄС Дональд Туск і очільник Єврокомісії Жан-Клод Юнкер.