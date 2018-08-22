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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 10:00: Посилений режим поліції. Перекриття вулиць у Києві

Випуск новин 8 Читать новость на русском

Випуск новин за 22 серпня станом на 10:00 – правоохоронців на вулицях від сьогодні – значно побільшає, в підготовці до Дня Незалежності Нацполіція перейшла на посилений режим служби. Столиця ж сьогодні ймовірно знову потерпатиме від заторів, адже через генеральну репетицію військового параду сьогодні перекриють частину центральних вулиць.

Також у випуску: 

Ситуація на фронті: бойовики 24 рази відкривали вогонь по позиціях Збройних Сил.

Двом колишнім членам команди Трампа світять тюремні сроки.

Популярні шведські компанії Н&М та ІКЕА прийшли в Україну.

 

 

Теги: Новини України Випуск новин Поліція Новини Києва Дороги
Джерело: 24 канал
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