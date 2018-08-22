Випуск новин за 10:00: Посилений режим поліції. Перекриття вулиць у Києві
Випуск новин за 22 серпня станом на 10:00 – правоохоронців на вулицях від сьогодні – значно побільшає, в підготовці до Дня Незалежності Нацполіція перейшла на посилений режим служби. Столиця ж сьогодні ймовірно знову потерпатиме від заторів, адже через генеральну репетицію військового параду сьогодні перекриють частину центральних вулиць.
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Джерело: 24 канал
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