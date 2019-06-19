Випуск новин за 12:00: Обшуки в Криму. Перейменування вулиці в Харкові

У випуску новин за 19 червня станом на 12:00 – два будинки у Білогірському районі Криму потрапили під приціл окупаційної влади. Російські силовики вдерлись у домівки місцевих активістів та провели обшуки, обійшлося без затримань. Харківська міська рада розглянула і підтримала питання про повернення проспекту Петра Григоренка імені радянського маршала Георгія Жукова.

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