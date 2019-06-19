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      ДМИТРО ТИМЧУК НОВИНИ ХАРКОВА ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      Випуск новин за 12:00: Обшуки в Криму. Перейменування вулиці в Харкові

      Випуск новин 42 Читать новость на русском

      У випуску новин за 19 червня станом на 12:00 – два будинки у Білогірському районі Криму потрапили під приціл окупаційної влади. Російські силовики вдерлись у домівки місцевих активістів та провели обшуки, обійшлося без затримань. Харківська міська рада розглянула і підтримала питання про повернення проспекту Петра Григоренка імені радянського маршала Георгія Жукова.

      Також у випуску:

      18 червня проросійські бойовики 11 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ: один український військовий загинув, ще один зазнав поранення.

      У Мінську планують підписати нову угоду про припинення вогню на Донбасі та звільнення політичних в'язнів, які перебувають на території Росії.

      Спеціальна слідча група має оприлюднити імена російських військових, причетних до збиття "Боїнга-777" над Донбасом.

      У Новій Маячці, що на Херсонщині, вже другий тиждень борються з наслідками негоди.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини Харкова Випуск новин Новини Криму
      Джерело: 24 канал
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