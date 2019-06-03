Випуск новин за 12:00: Причини трагедії на рок-фестивалі. Обстріли на Донбасі

У випуску новин за 3 червня станом на 12:00 – у ДСНС повідомили, що причиною трагедії під час рок-фестивалю "Козак-фест" на Дніпропетровщині могли стати неналежні кріплення конструкції. Проросійські бойовики обстріляли Веселе під Донецьком й поранили місцевого мешканця. Снаряд окупантів влучив у гараж в житловому секторі, господарю посікло тіло осколками.

Також у випуску: У мережі з'явилось вже друге відео стосовно плану анексії Буковини Румунією. Цей ролик став відповіддю військовому прокурору Анатолієві Матіосу. Прокуратура клопотатиме про домашній арешт поліцейським, які поранили з рушниці дитину в Переяслав-Хмельницькому. В Гаазі відбудуться слухання Міжнародного Суду ООН щодо фінансування тероризму Росією. Чим планують займатися депутати цього пленарного тижня.

Джерело: 24 канал