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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НОВИЙ ПРАВОПИС ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      Випуск новин за 12:00: Причини трагедії на рок-фестивалі. Обстріли на Донбасі

      Випуск новин 139 Читать новость на русском

      У випуску новин за 3 червня станом на 12:00 – у ДСНС повідомили, що причиною трагедії під час рок-фестивалю "Козак-фест" на Дніпропетровщині могли стати неналежні кріплення конструкції. Проросійські бойовики обстріляли Веселе під Донецьком й поранили місцевого мешканця. Снаряд окупантів влучив у гараж в житловому секторі, господарю посікло тіло осколками.

      Також у випуску: 

      У мережі з'явилось вже друге відео стосовно плану анексії Буковини Румунією. Цей ролик став відповіддю військовому прокурору Анатолієві Матіосу.

      Прокуратура клопотатиме про домашній арешт поліцейським, які поранили з рушниці дитину в Переяслав-Хмельницькому.

      В Гаазі відбудуться слухання Міжнародного Суду ООН щодо фінансування тероризму Росією.

      Чим планують займатися депутати цього пленарного тижня.

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      Теги: Новини України Випуск новин Війна на Донбасі Новини Дніпра
      Джерело: 24 канал
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