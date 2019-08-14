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      ВЕРХОВНА РАДА ВАКЦИНАЦІЯ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ РОМАН БЕЗСМЕРТНИЙ
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      Випуск новин за 12:00: РФ видворить українського дипломата. ДТП у окупованому Донецьку

      Випуск новин 33 Читать новость на русском

      У випуску новин за 14 серпня станом на 12:00 – український дипломат генерального консульства України у Санкт-Петербурзі повинен покинути Росію. Таке рішення Кремля є відповіддю на висилку диппредставника РФ. В окупованому Донецьку автомобіль Mazda зіткнувся з легковиком Geely. В результаті аварії загинули 4 людей, серед яких двоє малих дітей. Також у лікарні знаходяться ще шестеро постраждалих.

      Також у випуску:

      Зайцева та Дронов, засуджені за смертельну аварію у Харкові, оскаржують свої вироки.

      Представники партій, які пройшли у парламент знову зібралися на засідання, аби узгодити старт роботи нової Ради.

      Буковина оговтується від вчорашнього буревію: там град, завбільшки із куряче яйце, пошкодив дахи та автомобілі.

      blog_ava
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      Теги: Новини політики Жертви Аварії та ДТП Випуск новин Україна – Росія Діти і неповнолітні
      Джерело: 24 канал
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