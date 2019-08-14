Випуск новин за 12:00: РФ видворить українського дипломата. ДТП у окупованому Донецьку
У випуску новин за 14 серпня станом на 12:00 – український дипломат генерального консульства України у Санкт-Петербурзі повинен покинути Росію. Таке рішення Кремля є відповіддю на висилку диппредставника РФ. В окупованому Донецьку автомобіль Mazda зіткнувся з легковиком Geely. В результаті аварії загинули 4 людей, серед яких двоє малих дітей. Також у лікарні знаходяться ще шестеро постраждалих.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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