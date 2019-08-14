Випуск новин за 12:00: РФ видворить українського дипломата. ДТП у окупованому Донецьку

У випуску новин за 14 серпня станом на 12:00 – український дипломат генерального консульства України у Санкт-Петербурзі повинен покинути Росію. Таке рішення Кремля є відповіддю на висилку диппредставника РФ. В окупованому Донецьку автомобіль Mazda зіткнувся з легковиком Geely. В результаті аварії загинули 4 людей, серед яких двоє малих дітей. Також у лікарні знаходяться ще шестеро постраждалих.

Також у випуску: Зайцева та Дронов, засуджені за смертельну аварію у Харкові, оскаржують свої вироки. Представники партій, які пройшли у парламент знову зібралися на засідання, аби узгодити старт роботи нової Ради. Буковина оговтується від вчорашнього буревію: там град, завбільшки із куряче яйце, пошкодив дахи та автомобілі.

Джерело: 24 канал