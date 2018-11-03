Випуск новин за 13:00: Пожежа у Дніпрі. Угода про співпрацю з Вселенським патріархом
У випуску новин за 3 листопада станом на 13:00 – у пожежі в Дніпрі загинули троє людей, вогонь спалахнув в одній із п'ятиповерхівок на вулиці Робочій. Петро Порошенко підписав з Вселенським патріархом Варфоломієм угоду про співпрацю та взаємодію у створенні незалежної православної церкви в Україні.
Також у випуску:
Український комік Володимир Зеленський – імовірний кандидат на виборах у Президенти.
Електронний квиток у наземному громадському транспорті нарешті в Києві.
У Харкові священик на позашляховику в'їхав у пам'ятники на кладовищі.
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі