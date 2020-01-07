Випуск новин за 13:00: Вибух у гуртожитку міста Одеси. Українські пожежники в Австралії

У випуску новин за 7 січня станом на 13:00 – в одному із гуртожитків Одеси прогримів вибух. Як наслідок постраждали троє людей. За попередньою інформацією, троє чоловіків випивали на загальній кухні, а згодом до них долучився ще один сусід. У розпалі застілля між ними зав'язався конфлікт. Україна відправить до Австралії дві сотні спеціально підготовлених вогнеборців ДСНС.

Також у випуску: На окупованій Луганщині виявили понад два десятки одиниць "Градів". Пентагон визнали терористами в Ірані – таке рішення ухвалив тамтешній парламент. А тим часом Канада слідом за НАТО, Нідерландами і Швецією тимчасово зупинила свою навчальну місію в Іраку.