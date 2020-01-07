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      РІЗДВО ВБИВСТВО У КАХОВЦІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ
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      РІЗДВО ВБИВСТВО У КАХОВЦІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ

      Випуск новин за 13:00: Вибух у гуртожитку міста Одеси. Українські пожежники в Австралії

      Випуск новин 23 Читать новость на русском

      У випуску новин за 7 січня станом на 13:00 – в одному із гуртожитків Одеси прогримів вибух. Як наслідок постраждали троє людей. За попередньою інформацією, троє чоловіків випивали на загальній кухні, а згодом до них долучився ще один сусід. У розпалі застілля між ними зав'язався конфлікт. Україна відправить до Австралії дві сотні спеціально підготовлених вогнеборців ДСНС.

      Також у випуску:

      На окупованій Луганщині виявили понад два десятки одиниць "Градів".

      Пентагон визнали терористами в Ірані – таке рішення ухвалив тамтешній парламент.

      А тим часом Канада слідом за НАТО, Нідерландами і Швецією тимчасово зупинила свою навчальну місію в Іраку.

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      Теги: Випуск новин Новини Одеси Австралія
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