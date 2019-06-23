Випуск новин за 13:00: Звіт місії ОБСЄ на Донбасі. Cмертельна ДТП в Харкові
У випуску новин за 23 червня станом на 13:00 – ОБСЄ виявила десятки зразків важкого озброєння проросійських бойовиків з порушенням лінії відведення. В Харкові автомобіль Toyota в'їхав у будівлю мерії. Через зіткнення капот знищений повністю, а водій загинув на місці.
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Джерело: 24 канал
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