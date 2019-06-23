14:28
23 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ДМИТРО ТИМЧУК АНТИРОСІЙСЬКІ ПРОТЕСТИ У ГРУЗІЇ ДАРІЯ ЛУК'ЯНЕНКО
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Путін обміняв Кадирова до Лукашенка. Панди для Пині
      Вєсті Кремля
      16:53, 22 червня
      Вєсті.UA. Жир: Шокуюче зізнання Медведчука. Супергеройський вчинок Ляшка
      Вєсті.UA
      18:42, 22 червня
      Найдорожча земля в Україні: кому роздають ділянки в Пущі-Водиці
      ЦРУ
      09:00, 21 червня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Збір вторсировини по-радянськи
      Згадати все
      19:10, 22 червня
      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      ДМИТРО ТИМЧУК АНТИРОСІЙСЬКІ ПРОТЕСТИ У ГРУЗІЇ ДАРІЯ ЛУК'ЯНЕНКО

      Випуск новин за 13:00: Звіт місії ОБСЄ на Донбасі. Cмертельна ДТП в Харкові

      Випуск новин 25 Читать новость на русском

      У випуску новин за 23 червня станом на 13:00 – ОБСЄ виявила десятки зразків важкого озброєння проросійських бойовиків з порушенням лінії відведення. В Харкові автомобіль Toyota в'їхав у будівлю мерії. Через зіткнення капот знищений повністю, а водій загинув на місці.

      Також у випуску: 

      Посольство США висловило підтримку учасникам Маршу рівності КиївПрайд.

      У СІЗО, де утримують українського політв'язня Едема Бекірова зафіксували спалах кору.

      Працівники Держприкордонслужби затримали на Львівщині єгиптянина та бразильця.

      Поліцейського, який на смерть збив родину з дитиною, відпустили під заставу в 192 тисячі гривень.

      blog_ava
      Головні новини 22 червня: похорон Тимчука, нові протести у Грузії й російська реакція на них
      сьогодні
      4736
      Теги: Війна на Донбасі Випуск новин Новини Харкова Аварії та ДТП ОБСЄ
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      США хочуть, щоб Україна кинула виклик російській армії, – The Washington Examiner
      сьогодні , 12:08 США хочуть, щоб Україна кинула виклик російській армії, – The Washington Examiner
      Світові Медіа 6686
      Головні новини 22 червня: похорон Тимчука, нові протести у Грузії й російська реакція на них
      сьогодні , 09:20 Головні новини 22 червня: похорон Тимчука, нові протести у Грузії й російська реакція на них
      4736
      "Собор" Филарета создал толька резонанс – не более
      сьогодні , 08:40 "Собор" Филарета создал толька резонанс – не более
      Злой Одессит 1052
      Волонтер, який став військовим: маєш вижити і дожити до правнуків
      22 червня , 22:00 Волонтер, який став військовим: маєш вижити і дожити до правнуків
      Повернись живим 421
      Строительные "табу": зачем ввели "красные списки" отклонений от строительных норм
      22 червня , 19:00 Строительные "табу": зачем ввели "красные списки" отклонений от строительных норм
      Лев Парцхаладзе 822
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук