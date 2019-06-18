Випуск новин за 14:00: ДТП з туристичним автобусом. Пошуки дівчинки в Одесі

У випуску новин за 18 червня станом на 14:00 – туристичний автобус, який повертався з Неаполя до Херсона, на Хмельниччині в'їхав у вантажівку з причепом. Автобус викинуло в кювет, один пасажир, ще три – у реанімації. Вже п'ятий день тривають пошуки дівчинки, яка зникла минулого четверга, 13 червня, в селищі Іванівка на Одещині посеред дня.

Також у випуску: На передовій загинув командир розвідки 42-го окремого мотопіхотного батальйону Павло Тихонов. Канцлерка Німеччини Ангела Меркель зустрілася з Володимиром Зеленським. На Львівщині та Херсонщині рятувальники ліквідовують наслідки негоди, відкачують воду з будинків та городів.

Джерело: 24 канал