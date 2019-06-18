15:34
18 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МІШЕЛЬ ПЛАТІНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Приховані фантазії Кисельова. Хто винен у бідах росіян
      Вєсті Кремля
      21:16, 17 червня
      Вєсті. UA: Куди перенесуть Адміністрацію Зеленського. Ляшко думкою багатіє
      Вєсті.UA
      20:43, 17 червня
      Користь та шкода "зеленої" енергії: чому заговорили про другий Чорнобиль
      ЦРУ
      09:00, 14 червня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Як студентство позитивно впливало на долі мільйонів
      Згадати все
      22:30, 14 червня
      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МІШЕЛЬ ПЛАТІНІ

      Випуск новин за 14:00: ДТП з туристичним автобусом. Пошуки дівчинки в Одесі

      Випуск новин 10 Читать новость на русском

      У випуску новин за 18 червня станом на 14:00 – туристичний автобус, який повертався з Неаполя до Херсона, на Хмельниччині в'їхав у вантажівку з причепом. Автобус викинуло в кювет, один пасажир, ще три – у реанімації. Вже п'ятий день тривають пошуки дівчинки, яка зникла минулого четверга, 13 червня, в селищі Іванівка на Одещині посеред дня.

      Також у випуску:

      На передовій загинув командир розвідки 42-го окремого мотопіхотного батальйону Павло Тихонов.

      Канцлерка Німеччини Ангела Меркель зустрілася з Володимиром Зеленським.

      На Львівщині та Херсонщині рятувальники ліквідовують наслідки негоди, відкачують воду з будинків та городів.

      blog_ava
      Вихідні у червні 2019 року: як відпочиватимуть українці
      сьогодні
      15602
      Теги: Випуск новин Новини Одеси Аварії та ДТП Діти і неповнолітні Жертви Новини Хмельницького
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Затримання Мішеля Платіні: як з цим пов'язаний ЧС-2022 в Катарі та президент Франції Саркозі
      сьогодні , 15:30 Затримання Мішеля Платіні: як з цим пов'язаний ЧС-2022 в Катарі та президент Франції Саркозі
      Ігор Саджениця 50
      Проти яких політиків Луценко відкривав справи про держзраду
      сьогодні , 14:31 Проти яких політиків Луценко відкривав справи про держзраду
      Дмитро Гнап 333
      Україна звинувачує німецьких політиків у зраді, – Neue Osnabrücker Zeitung
      сьогодні , 14:15 Україна звинувачує німецьких політиків у зраді, – Neue Osnabrücker Zeitung
      Борис Немировський 937
      Ключи от парламента для Зеленского, или Почему Верховная Рада утратит свою важную роль
      сьогодні , 14:10 Ключи от парламента для Зеленского, или Почему Верховная Рада утратит свою важную роль
      Блог Соцмережі 603
      Шість запитань до соратників президента Зеленського
      сьогодні , 09:00 Шість запитань до соратників президента Зеленського
      Наталя Ромашова 1536
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук