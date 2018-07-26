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ДТП З HUMMER У КИЄВІ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 16:00: Обшуки в Криму. Стрілянина у Києві

Випуск новин 2 Читать новость на русском

У випуску новин за 26 липня станом на 16:00 –у Криму російські спецслужби проводять обшуки у 5 неповнолітніх активістів через те, що хлопці зняли прапор РФ з будівлі селищної адміністрації і спалили його. У Києві невідомий чоловік відкрив вогонь просто у закладі громадського харчування.

Також у випуску:

Дисциплінарна комісія вирішила не звільняти очільника Антикорупційної прокуратури Назара Холодницького.

Масштабна пожежа в центрі Лондона: 50 людей евакуювали з житлового будинку.

Держдепартамент США оприлюднив Декларацію щодо Криму.

Теги: Випуск новин Новини Криму Анексія Криму Новини Києва
Джерело: 24 канал
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