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      МИКОЛА КУЛЕБА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      Випуск новин за 16:00: Українці оцінили роботу влади. Викрадення коштовностей на мільярд євро

      Випуск новин 20 Читать новость на русском

      У випуску новин за 25 листопада станом на 16:00 – Більшість українців вважає, що зробили правильний вибір на президентських виборах і позитивно оцінюють перші кроки Зеленського і його команди, повідомляє Фонд "Демократичні ініціативи" та Київський міжнародний інститут соціології. У Дрездені з музею Зелене склепіння винесли історичних коштовностей на майже один мільярд євро.

      Також у випуску:

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      Теги: Випуск новин Володимир Зеленський Соціологічне дослідження
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