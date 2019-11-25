Випуск новин за 16:00: Українці оцінили роботу влади. Викрадення коштовностей на мільярд євро

У випуску новин за 25 листопада станом на 16:00 – Більшість українців вважає, що зробили правильний вибір на президентських виборах і позитивно оцінюють перші кроки Зеленського і його команди, повідомляє Фонд "Демократичні ініціативи" та Київський міжнародний інститут соціології. У Дрездені з музею Зелене склепіння винесли історичних коштовностей на майже один мільярд євро.

Також у випуску: Російські найманці поранили жінку, яка ішла вулицею Мар'їнки з трирічною дитиною. І сталося все просто посеред білого дня. Стріляли кілька разів. На акцію протесту під Національне агентство з питань держслужби вийшли представники кіноіндустрії. Митці обурені результатом конкурсу на посаду голови Держагентства з питань кіно. У Харкові поліція оголосила план перехоплення – шукають зловмисників, які підірвали автівку адвоката.