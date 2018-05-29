Випуск новин за 16:00: Зустріч Порошенка і Штайнмайєра. Сенцов погодився на терапію
У випуску новин за 29 травня станом на 16:00 – У вівторок, 29 травня, після зустрічі з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмайєром Петро Порошенко заявив, що санкції проти Росії повинні бути продовжені через результати розслідування щодо збиття літака рейсу MH17 та у зв'язку з ескалацією на Донбасі. Олегові Сенцову почали надавати підтримувальну терапію.
Також у випуску:
Проросійські бойовики обстрілюють селище Зайцеве.
У Москві затримали російського режисера, який пікетував на підтримку Олега Сенцова.
Вища рада правосуддя відсторонила від посади суддю Подільського райсуду Києва Тетяну Войтенко.
Джерело: 24 Канал
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