Випуск новин за 17:00: Блокування поставки "Експресу". Вимоги до ГПУ щодо справи Ноздровської
Випуск новин 18:05, сьогодні 102 Читать новость на русском
У випуску новин за 3 січня станом на 17:00 – редакція всеукраїнської газети "Експрес" пікетуватиме Львівську ОДА через блокування поставки видання. Активісти, що у вівторок, 2 січня, пікетували обласне управління поліції Київської області сьогодні офіційно передали вимоги до Генеральної прокуратури.
Також у випуску:
Окружний адмінсуд Києва розглядає позов Саакашвілі щодо рішення Державної міграційної служби.
Під Києвом сталась ДТП за участю п'яного судді: служитель Феміди одразу після аварії випив горілки і його намагалася вивезти з місця пригоди карета швидкої допомоги.
В Ірані 6 день тривають протистояння. 23 людини загинуло, серед них дитина, а особам, яких затримали, загрожує смертна кара.
Джерело: 24 Канал
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