Випуск новин за 17:00: Блокування поставки "Експресу". Вимоги до ГПУ щодо справи Ноздровської

У випуску новин за 3 січня станом на 17:00 – редакція всеукраїнської газети "Експрес" пікетуватиме Львівську ОДА через блокування поставки видання. Активісти, що у вівторок, 2 січня, пікетували обласне управління поліції Київської області сьогодні офіційно передали вимоги до Генеральної прокуратури.

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