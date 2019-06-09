Випуск новин за 17:00: Одруження у реанімації. Забруднення річок хімікатами

У випуску новин за 9 червня станом на 17:00 – у військовому шпиталі Дніпра одружили пораненого військового та його кохану. На фронті 24-річного Олександра Беспалова поранила у голову снайперська куля, він пролежав у комі 11 днів. На Київщині авто, яке перевозило небезпечні хімікати, перекинулося у річку Рось. Майже тонна препарату опинилося у воді, забруднивши водойму.

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Після успіху серіалу від американської компанії HBO гіди у Чорнобилі працюють майже без вихідних. Натовпи туристів з усього світу замовляють тури до зони відчуження.

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