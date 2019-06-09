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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЄВРО-2020 АВТО ПОЛІЦІЇ ЗБИЛО ДИТИНУ В КОНОТОПІ
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      Випуск новин за 17:00: Одруження у реанімації. Забруднення річок хімікатами

      Випуск новин 20 Читать новость на русском

      У випуску новин за 9 червня станом на 17:00 – у військовому шпиталі Дніпра одружили пораненого військового та його кохану. На фронті 24-річного Олександра Беспалова поранила у голову снайперська куля, він пролежав у комі 11 днів. На Київщині авто, яке перевозило небезпечні хімікати, перекинулося у річку Рось. Майже тонна препарату опинилося у воді, забруднивши водойму.

      Також у випуску:

      Шістьох громадян України поліція Бангладешу затримала в останній день травня, їх звинувачують у шахрайстві. Відомо, що їх утримують у в'язниці без їжі та води вже дев'ять днів.

      Після успіху серіалу від американської компанії HBO гіди у Чорнобилі працюють майже без вихідних. Натовпи туристів з усього світу замовляють тури до зони відчуження.

      У Казахстані затримали щонайменше сто людей, які протестували проти заздалегідь відомих результатів виборів.

      blog_ava
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      Теги: Новини Дніпра Випуск новин Екологія
      Джерело: 24 канал
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