Випуск новин за 18:00: Деталі отруєння шаурмою. Затримання вербувальників у Італії
У випуску новин за 1 серпня станом на 18:00 – у Києві понад 60 людей отруїлися шаурмою, вони купували її в трьох точках біля станцій метро Оболонь, Поштова площа і Дарниця. В Італії затримали шістьох чоловіків, які вербували найманців на Донбас, операцією керувала прокуратура Генуї.
Також у випуску:
Убивство Сармата: вже затримали підозрюваних та озвучили версії.
У республіці Конго місцеві повстанці напали на миротворчу місію ООН, де служать українські військові.
У Швеції двоє грабіжників винесли фамільні коштовності королівської родини із собору.
Джерело: 24 канал
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