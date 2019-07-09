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      ТЕЛЕМІСТ NEWSONE І РОСІЯ24 ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      Випуск новин за 18:00: Виправдання Труханова. Засідання Нацради щодо NewsOne

      Випуск новин 48 Читать новость на русском

      У випуску новин за 9 липня станом на 18:00 – Малиновський райсуд виправдав мера Одеси Геннадія Труханова та інших чиновників у справі заводу Краян. Нацрада з питань телебачення і радіомовлення визначалася, як може покарати канал Медведчука за провокативні телепроекти з росіянами – проведуть перевірку, і подадуть до суду. І вже Феміда вирішуватиме, відключати канал чи ні.

      Також у випуску:

      У Державній думі РФ одноголосно прийняли рішення "Про можливі додаткові економічні заходи у зв'язку з антиросійськими провокаціями в Грузії". Це пов'язано із поведінкою грузинського журналіста в ефірі телеканалу "Руставі-2".

      blog_ava
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      Теги: ЗМІ Телеміст Newsone і Росія24 Випуск новин Геннадій Труханов Новини Одеси
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