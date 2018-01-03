Випуск новин за 19:00: Перевірка визволених бранців. Біометричний контроль
Випуск новин 19:48, сьогодні 96 Читать новость на русском
У випуску новин за 3 січня станом на 19:00 – українців, яких визволили з полону бойовиків, зараз перевіряє Служба безпеки, серед них є такі, яких підозрюють у шахрайстві, передачі інформації окупантам та фінансуванні тероризму, а також військовослужбовці, яких підозрюють у дезертирстві. В Україні від 1 січня 2018 року діє система біометричного контролю.
Також у випуску:
Саакашвілі програв суд за позовом до Державної міграційної служби. Його вимоги повністю відхилили.
Редакція всеукраїнської газети "Експрес" пікетуватиме Львівську ОДА через блокування поставки видання.
В Україні запрацювали норми закону про сортування сміття.
Джерело: 24 Канал
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