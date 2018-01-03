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ІРИНА НОЗДРОВСЬКА НОВОРІЧНІ СВЯТА ІРАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ІРИНА НОЗДРОВСЬКА НОВОРІЧНІ СВЯТА ІРАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 19:00: Перевірка визволених бранців. Біометричний контроль

Випуск новин 19:48, сьогодні 96 Читать новость на русском

У випуску новин за 3 січня станом на 19:00 – українців, яких визволили з полону бойовиків, зараз перевіряє Служба безпеки, серед них є такі, яких підозрюють у шахрайстві, передачі інформації окупантам та фінансуванні тероризму, а також військовослужбовці, яких підозрюють у дезертирстві. В Україні від 1 січня 2018 року діє система біометричного контролю.

Також у випуску:

Саакашвілі програв суд за позовом до Державної міграційної служби. Його вимоги повністю відхилили.

Редакція всеукраїнської газети "Експрес" пікетуватиме Львівську ОДА через блокування поставки видання.

В Україні запрацювали норми закону про сортування сміття.

Теги: Новини Львова Випуск новин Міхеїл Саакашвілі
Джерело: 24 Канал
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