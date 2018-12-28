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      укр
      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ
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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ

      Випуск новин за 19:00: Політичні підсумки 2018 року. Чи можливий компроміс із Кремлем

      Випуск новин 33 Читать новость на русском

      У випуску новин за 28 грудня станом на 19:00 – державна зрада Савченко, "звільнення" Луценка, статки й російські паспорти Семочків, скандали з ДФС і Насіровим та Проданом та інші гучні новини року, що минає. Компроміс – це поступки сторін одна одній, але якими можуть бути поступки росіян для України – не зрозуміло. А Україні просто немає сенсу про щось домовлятися: росіяни добивають переможених.

      Також у випуску:

      Розпал передвиборчої кампанії до президентських виборів 2019 року і участь чи неучасть чинного гаранта.

      Чи можна довіряти ЗМІ і як закликати на допомогу критичне мислення.

      Річниця останнього великого обміну полоненими та українські бранці Кремля як інструмент маніпуляцій. 

      Теги: Україна – Росія Випуск новин Новини політики Президентські вибори 2019
      Джерело: 24 канал
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