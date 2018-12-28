Випуск новин за 19:00: Політичні підсумки 2018 року. Чи можливий компроміс із Кремлем
У випуску новин за 28 грудня станом на 19:00 – державна зрада Савченко, "звільнення" Луценка, статки й російські паспорти Семочків, скандали з ДФС і Насіровим та Проданом та інші гучні новини року, що минає. Компроміс – це поступки сторін одна одній, але якими можуть бути поступки росіян для України – не зрозуміло. А Україні просто немає сенсу про щось домовлятися: росіяни добивають переможених.
Також у випуску:
Розпал передвиборчої кампанії до президентських виборів 2019 року і участь чи неучасть чинного гаранта.
Чи можна довіряти ЗМІ і як закликати на допомогу критичне мислення.
Річниця останнього великого обміну полоненими та українські бранці Кремля як інструмент маніпуляцій.
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі