Випуск новин за 19:00: Політичні підсумки 2018 року. Чи можливий компроміс із Кремлем

У випуску новин за 28 грудня станом на 19:00 – державна зрада Савченко, "звільнення" Луценка, статки й російські паспорти Семочків, скандали з ДФС і Насіровим та Проданом та інші гучні новини року, що минає. Компроміс – це поступки сторін одна одній, але якими можуть бути поступки росіян для України – не зрозуміло. А Україні просто немає сенсу про щось домовлятися: росіяни добивають переможених.

Також у випуску: Розпал передвиборчої кампанії до президентських виборів 2019 року і участь чи неучасть чинного гаранта. Чи можна довіряти ЗМІ і як закликати на допомогу критичне мислення. Річниця останнього великого обміну полоненими та українські бранці Кремля як інструмент маніпуляцій.